¿Cómo le fue a San Martín con los refuerzos en los últimos mercados de pases de invierno?

En 2022, San Martín tampoco completó una buena performance en el mercado. Si bien contrató nombres de experiencia como Rodrigo Gómez y Cristian Llama, ninguno cumplió las expectativas. “Droopy” no pudo ser ni la sombra del que había sido en la Superliga 2018/19. No se destacó por la gambeta ni por el desequilibrio por lo que no dio el aporte necesario que necesitaba el equipo de Pablo De Muner.