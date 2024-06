La fecha que ningún fanático quiere saber: Lionel Messi habló sobre su posible retiro

"Me encanta jugar a la pelota. Un poco de miedo a que se termine todo está...No lo pienso, intentó disfrutar. Cada vez falta menos", aseguró Messi, sobre su posible retiro. "No estoy preparado para dejar el fútbol. Inter Miami va a ser mi último club, agregó Lionel, anticipando que no habrá un retorno al club de sus amores: Newell's.