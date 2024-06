A seis meses de la asunción de Javier Milei: qué opinan los tucumanos

Alberto, un empleado municipal de Banda del Río Salí, se mostró profundamente desencantado con el gobierno actual. “Desde que asumió, mi economía personal se desplomó. Estoy endeudado, no me alcanza para nada”, compartió, visiblemente afectado. Su evaluación fue contundente: “Le pongo un cero al gobierno, porque no veo nada positivo”.