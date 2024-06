Sin moratoria, nueve de cada diez mujeres no podrán iniciar el trámite de jubilación

Qué es la PUAM

La PUAM tiene como fin garantizar una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Es importante destacar que no solo es un haber menor a la prestación ordinaria sino que no genera derecho de pensión al cónyuge, conviviente o hijos/as a cargo y esta limitada conforme la Res. (DGDNyP) 17/2019 a una evaluación socioeconómica y patrimonial.