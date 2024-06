La hora de comer de las mascotas: ¿en qué horarios debemos alimentarlas?

¿En qué horario debe comer mi perro?

Desarrollar un horario de alimentación para nuestras mascotas puede ser sumamente beneficioso para ellas. Así dejamos de estar sujetos a los recordatorios repentinos o al enojo de nuestros peludos por no tener contenido en su plato. No solo nos ordenará a nosotros si no que también será ventajoso para ellas.