VIDEO. Ceferino Reato presenta hoy su libro “Padre Mugica”

Finalmente, Reato se refirió a su participación en el programa televisivo Gran Hermano, en el que se desempeña como analista de lo que ocurre en la casa. “Para mí es un juego y un desafío, aparte de que es divertido. Y yo me lo tomo como un trabajo. También cabe decir que no me importa quién gane, quién pierda, no conozco a nadie. El programa termina el 8 de julio y yo el 9 voy a estar haciendo otra cosa; de hecho durante todo el día estoy haciendo otras cosas”, subrayó.