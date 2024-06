Cartas de lectores: muchas preguntas sin respuesta

Con mucho respeto y humildemente orgulloso, agradezco me permita repetir después de dos años esta carta (se publicó en junio de 2022) con los porqués, los buenos deseos y las reiteradas expresiones de anhelos del Sr. Augusto Antonio Cejas, mi querido papá, que en el crepúsculo de su andar lento, pero firme en sus convicciones y a pesar de todo con muchas esperanzas (pese a que no encontró respuesta). Con 102 Años a cuestas, cumple el día 08/06/2024, goza de buena salud, agradece día a día a Dios, Santa Rosa de Lima y a la Virgencita del Valle, muy devoto él. Modesto operario de la industria Azucarera, junto a mi recordada Madre, pudo educar cinco hijos, sin descuidar la cultura del trabajo; con muchas privaciones construyó una modesta vivienda en un terreno adquirido allá por el año 50, pregunta y repregunta con ironía: “¿cuándo me entregarán la escritura tantas veces prometida? ¿Cuándo se harán realidad las obras para evitar las reiteradas inundaciones que producen las lluvias entre diciembre y febrero inclusive, que afectan a gran parte de la población, con las lamentables secuelas? ¿Cuándo habrá más trabajo genuino para que los jóvenes no terminen de manera obscena, abarrotando las comunas y municipios (puestos políticos) turnándose por ocupar una silla, sin justificar las pocas horas de ocio de lunes a viernes? ¿Cuántos años pasarán para que las cloacas hagan desaparecer pozos ciegos, letrinas, aguas servidas? ¿Hasta cuándo esperar que los niños de edad escolar, madres, ancianos, docentes, población en general, puedan disponer de un paso o cruce seguro en el único y principal acceso de mi querido pueblo León Rougés? Amerita aclarar que hay dos escuelas muy cercanas a la traza vieja de la ruta 38, donde funcionan semáforos, pero los irresponsables al volante y el paso de camiones de gran porte lo hacen excesivamente peligroso”. En épocas de elecciones se publicitó bastante la construcción de una rotonda; pareciera que quedó en el olvido; la basura se arroja a cielo abierto muy cerca de la población que cada vez crece más. Pese a tantas pálidas, se emociona cuando rememora la época gloriosa de los dos clubes de sus amores, Santa Rosa y Racing Club, también cuando la nostalgia lo transporta al año 1965/66 cuando la Srta. Telesfora Gerez (fallecida), ex delegada comunal, organizaba encuentros de vecinos los 31 de mayo en el monumento del histórico Ibatín. Pero también pregunta qué pasa que el Sr. Rodolfo Casen y los changos de LA GACETA no visitan como antes a los olvidados pueblitos del interior. Hago mías las preguntas y agradezco en nombre de mi padre la difusión de la presente.