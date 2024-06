Martín Menem vendió la flota de 46 autos de la Cámara de Diputados

En ese video se podía observar varios de los vehículos estacionados en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Diputados. El mensaje oficial en aquel momento señalaba que no se iba a utilizar el dinero de los contribuyentes “en cuestiones que no estén relacionadas con su funcionamiento esencial” y cerraba con un eslogan a tono con la retórica libertaria: “La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”.