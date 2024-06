Video: el impacto de la suba de las tarifas en los bolsillos tucumanos

Hugo César Fuente, quien se encuentra desempleado, dijo: "Hoy estoy acá cobrando un sueldo mínimo, 78 mil pesos, y ese dinero lo uso para la comida y los impuestos. No alcanza, no hay plata". Al preguntarle sobre el impacto del aumento de tarifas, expresó su preocupación: "Cada vez está peor esto. Ya no hay plata que alcance".