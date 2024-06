Alimentos: Cecilia Moreau cree que Sandra Pettovello no dará explicaciones en Diputados

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no llegará a presentarse a dar explicaciones en Diputados. "Es muy posible que cuando la semana que viene tengamos la reunión el martes y esperemos a la ministra Pettovello, la ministra Pettovello no venga. Pero también es muy posible que la ministra Pettovello no sea más ministra la semana que viene", advirtió.