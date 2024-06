Abel Pintos y Luciano Pereyra agotaron 10 Luna Park en menos de 10 horas

Esta unión empezó a cobrar forma pública el 12 de mayo, cuando se publicó “Es ahora”, una canción que de alguna manera resume el camino transitado y de otra, anticipa los pasos por venir. “Tenía solo un sueño y el camino que tomé. Aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas. Sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad. Que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual, una noche más. Los aplausos o el abrazo de mamá”, entonan en la canción que publicaron en las plataformas musicales.