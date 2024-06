Diputados tucumanos: una liberal con la izquierda, la ausencia jaldista y las coincidencias entre PJ y UCR

En una sesión especial, los diputados de Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal (IF) y el Frente de Izquierda (FIT) reunieron el quórum necesario deliberar e introducir reformas en el sistema de movilidad jubilatoria. El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).