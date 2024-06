“Cada día es más difícil”: el recuerdo de la mamá de El Noba a dos años de su muerte

L-Gante y La Joaqui, los únicos presentes

¿Cómo fueron los días posteriores a la pérdida de su hijo? En una entrevista con Teleshow, Vanessa Aranda fue clara al respecto. “Todos los días para mí son bravos, muy difíciles. Teníamos una relación de amor intensa, de familia. Cada día se me hace más difícil. No hay un solo día que no me acuerde de él”, se sinceró.