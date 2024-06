Se agotó la preventa de entradas para el show tucumano de La Joaqui

Actualmente la cantante está de novia con Luck Ra, cantante que estuvo en Tucumán el 25 de mayo. Aunque no coincidieron en la provincia, La Joaqui confirmó su relación hace una semana en el programa de Luzu, "Nadie Dice Nada". “Estoy muy feliz, muy enamorada”, expresó frente a Nico Occhiato. Además, confesó que, antes de consolidar su relación, salieron en varias ocasiones, pero los encuentros no fueron fáciles. El cordobés solía invitarla a lugares públicos, lo cual le generaba una gran ansiedad. “Me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día dejó de invitarme. Me invitó a unos cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, relató La Joaqui, añadiendo un toque de humor a su historia.