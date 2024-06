Distribución de alimentos: "La gente está pasando hambre, y no es una metáfora"

El sacerdote advirtió que "en los barrios se come salteado, que la gente está cocinando con leñas, si la consigue, porque no tiene plata para cargar la garrafa". "A las personas que cobraban el Potencial Trabajo, que son las que cocinan en los comedores, le sacaron el plus que era como un segundo Potenciar Trabajo, y la dejaron con $78.000 desde diciembre. Con eso (el dinero) ponen su cuerpo para darle comer a las personas", acotó.