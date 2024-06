Cómo es el método 5x5 para ganar masa muscular en tiempo récord y sin matarte en el gimnasio

La regla de los cinco consiste en realizar cinco series de cinco repeticiones de cada ejercicio, siendo tres de estos, uno para cada grupo muscular. En este método, el foco debe estar puesto en la técnica de realización, por lo que no debemos exigirnos con el peso, y así levantar kilos que podamos manejar sin problema, no que nos dejen sin aliento en el primer intento. Si la actividad comienza a costarte no sigas y mejor descansá.