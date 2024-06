En el PRO afirman que si Macome se suma a La Libertad Avanza, debe renunciar a la banca

Según el ex legislador Alberto Colombres Garmendia, "no se entiende" la posición que adoptó el dirigente oriundo de Yerba Buena. "Él fue electo por el PRO, por votantes del PRO y con trabajo de la dirigencia de nuestro partido. En lo personal no me afecta en lo más mínimo su decisión, pero creo que traicionó a sus votantes y a muchas personas que confiaron en él", aseguró.