“Tuli” Acosta se quebró en vivo al contar la violencia a la que la sometió el streamer tucumano "Oky"

“Lo que pasa es que me entregué mucho emocionalmente y al haberme alejado de las personas que me tenían en la Tierra, empecé a creer todo lo que me decía”, reveló con dolor “Tuli” Acosta. La joven expresó cómo terminó por convertirse, a su parecer, en aquello que su ex pareja intentaba mostrarle. "Yo sentía que estaba siendo transparente y sincera, y de repente tener ese feedback era como, ‘soy esto’”, confesó la joven bailarina ante las actitudes manipulativas del streamer.