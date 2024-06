Video: "El acopio de mercadería es un error del Gobierno nacional", dijo Beatriz Ávila

Finalmente, la senadora destacó el trabajo continuo del presidente del Partido por la Justicia Social, Germán Alfaro, quien está desarrollando un proyecto interesante del cual no pudo dar más detalles. "Estamos comprometidos en buscar soluciones para que más gente no pierda su empleo. Al gobierno nacional le falta una política fuerte de promoción del empleo y asistencia social, no estos acopios de mercadería", concluyó Ávila.