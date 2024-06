Fue promesa en River, logró un ascenso con San Martín, se retiró a los 31 años y ahora es representante

- Fue una experiencia increíble; uno de los recuerdos más bonitos que me dejó el fútbol. En ese momento habían pasado muchos años que San Martín no jugaba en Primera y, sobre todo, por el dramatismo que fue la etapa de clasificación. No todos tienen la posibilidad de vivir eso. Me pasó algo muy loco con el hincha del “santo”. Una vez estaba viajando por Centroamérica y un fanático me reconoció. Me pidió una foto y me hizo saber que nos agradecen por lo que hicimos por el club.