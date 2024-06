VIDEO Caos en el microcentro por una protesta de taxistas contra Uber

Uno de los manifestantes, Ramón Francisco Lazarte, sostuvo que es "una marcha autoconvocada porque esto no da para más, por cómo nos está quitando el trabajo. Desde la municipalidad no hay control a Uber pero sí a los taxis. No nos dejan trabajar. Nos han quitado paradas. Le pido a la intendenta que baje la soberbia".