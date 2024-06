El acuerdo entre los rectores y el Gobierno no frenó el paro en las universidades

El acuerdo sellado entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), hace siete días, no alcanzó para impedir el paro que se dará mañana y el miércoles en todas las universidades del país. Ocurre que la Nación pactó con los rectores un aumento del 270% en el presupuesto, pero solo para gastos de funcionamiento; es decir, no abarca ningún incremento salarial ni para docentes ni para no docentes.