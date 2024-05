Docentes universitarios convocaron a un paro de 48 horas para la próxima semana

A través de un comunicado, los profesores indicaron que no llegaron a un acuerdo en la reunión paritaria que retomaron hoy con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “En esta nueva reunión, el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza”, plantearon.