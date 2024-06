Atlético Tucumán resistió y sacó un punto de oro ante Vélez

Con los mismos once que en los tres partidos anteriores por la Liga (cuando Facundo Sava cambió, por Copa Argentina, el equipo no jugó bien y perdió), Atlético comenzó presionando alto. ¿El problema? Cuando no recuperaba la pelota, quedaban muchos metros desguarnecidos a la espalda de los volantes, bien aprovechados por los anfitriones, con su dinamismo y rapidez.