Es furor: cómo activar el modo MSN Messenger en WhatsApp

Precauciones y consideraciones

Aunque Nova Launcher no forma parte de WhatsApp ni fue desarrollada por Meta, y en teoría no ocasiona ningún perjuicio en tu cuenta ni requiere claves de acceso, cualquier problema derivado de su uso no será atendido por el soporte oficial de WhatsApp. Además, Nova Launcher tiene una versión paga llamada Nova Launcher Prime, con más funciones, pero no es necesario descargarla para esta personalización.