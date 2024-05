Becas Progresar: conocé si rechazaron tu inscripción con la certificación negativa

¿Qué es la certificación negativa de Anses?

La certificación negativa es un comprobante que indica que el solicitante no recibe ninguna prestación previsional o asistencial. Este certificado, que no requiere firma ni sello, tiene una validez de 30 días y puede ser una herramienta útil para aquellos que necesitan comprobar que no están recibiendo otros beneficios.