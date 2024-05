¿Qué significa soñar que volvemos a la escuela?

Por ello es que no es nada extraño soñar con este tipo de escenas cuando no encontramos el rumbo, o nos sentimos perdidos. Puede significar que estamos atravesando por un momento donde hemos perdido el norte y no sabemos qué decisión tomar o a dónde dirigimos. Así soñamos con esos lugares de enseñanza, de explicación de cómo hacer las cosas acompañados de profesores que nos guían en nuestro crecer.