Marcelo Polino habló sobre el estado de salud de Antonio Gasalla: ¿qué dijo?

Preocupación por la salud de Antonio Gasalla

La semana pasada, Carlos Gasalla compartió la dificultad de comunicación que enfrenta su hermano debido al estado de Antonio. "Lo único que puedo decir es que se le pone el canal Volver, donde pasan sus programas, y él no se reconoce. No puedo decir otra cosa. A mí me conoce como el hermano, pero mi nombre no lo sabe. Está en su mundo y tiene sus ataques como los tuvo siempre, el carácter no lo pierde. Para verlo tenemos un horario especial y podemos entrar de a dos", explicó.