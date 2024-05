Diego Flores cambia: tiene casi definido el equipo de San Martín de Tucumán para recibir a Alvarado

La duda parece todavía no estar resuelta. Por lo menos así lo dejó entrever Flores, que no ahorró elogios para con sus dos futbolistas. “Ambos tienen buen pie. Son jugadores que aportan tanto en la parte defensiva como en la ofensiva. Uno con más experiencia que otro, pero con buenos perfiles. Cualquiera de los dos que salga a la cancha nos va a ayudar. La variante no saldrá de ellos dos”, advirtió el entrenador Flores, que recién terminará de decidirse el domingo durante la charla técnica.