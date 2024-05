Escándalo en Brasil: los jugadores de Talleres de Córdoba fueron agredidos por la policía local

Las palabras de Darío Herrera sobre la agresión en Brasil

El arquero del equipo cordobés dialogó con ESPN tras haber sido demorado por los incidentes entre la policía y el plantel de Talleres. "Son cosas que no tienen por qué suceder. Yo estaba hablando con el árbitro sobre el penal que se repitió y pasó lo de la reacción. Él después me confirmó que hubiese hecho lo mismo en mi lugar, que es defender a un compañero", explicó Herrera. "Ha pasado muchas veces que los equipos argentinos vienen acá y se van de esta manera. La fiesta del fútbol tiene que ser de otra manera. Son cosas que seguramente van a volver a pasar. Ahora viene San Lorenzo, espero que no pase nada", agregó.