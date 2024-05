La evidencia sugiere que la Generación Z se resiste al uso del protector solar

La Generación Z parece no tomarse demasiado en serio los efectos de la exposición solar, según un artículo publicado en The New York Times. La Academia Estadounidense de Dermatología determinó en un estudio publicado este mes que el 28% de los jóvenes que tiene entre 18 y 26 años descree que el bronceado excesivo provoque cáncer de piel. Además, el mismo informe detalla que el 37% de los encuestados sólo utiliza protección solar cuando otras personas los presionan. Si bien las muestra es demasiado pequeña para sacar conclusiones representativas de este grupo etario (se encuestaron a 1.000 personas), se trata de una tendencia que preocupa, especialmente en cuanto a la salud dermatológica se refiere.