Más de la mitad de la Generación Z sufre problemas de salud mental en la Argentina, según un estudio

Otro de los prejuicios estudiados por Moiguer es que los jóvenes no piensan en su futuro, y que, por eso, los adultos los ven como “perdidos y sin proyectos”. Ellos, sin embargo, se sienten “con objetivos de progreso y sacrificio”. El 81% aseguró que tiene algún proyecto para los próximos 5 años mientras que el 85% cree que el trabajo y el esfuerzo son las claves para concretar sus proyectos. Los más nombrados son: independizarse, terminar la carrera, comprar una casa y vivir con la pareja.

Los resultados del punto anterior desmienten el tercer mito que considera que los nativos digitales de la Generación Z son “inestables y cortoplacistas” en relación a su consumo. Pero ellos se autodefinen como “pragmáticos y eficientes” en su concepción del tiempo, del espacio y de los resultados.

El cuarto mito es que los adultos consideran que los jóvenes argentinos son “erráticos y contradictorios”. Ellos, sin embargo, se perciben “fluidos y descontracturados” al evitar las elecciones permanentes, excluyentes y definitorias. Pero, en realidad, muchos de los jóvenes encuestados por Moiguer anhelan el compromiso: el 70% sueña con casarse, y el 61% tiene o planea tener hijos, mientras que el 30% no descarta relaciones con personas del mismo género.

El último mito aborda la relación de los jóvenes con el país. Algunos adultos dicen que son “desarraigados y descreídos” ya que existe la creencia de que muchos quieren vivir en otros países. En cambio, ellos se manifiestan “orgullosos y esperanzados”. El 90% de los jóvenes siente orgullo de ser argentino y no elegiría otro país. Emigrar es una idea presente para el 63% de los encuestados y únicamente el 26% lo haría de forma definitiva.