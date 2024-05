El mensaje de Máximo Thomsen a la familia de Fernando Báez Sosa

"Siempre pensé en eso. Siempre quise pedir perdón, pero sé que el perdón no es suficiente. Porque me dicen 'bueno me estás diciendo perdón, pero no puedo recuperarlo'. Ojalá que pueda recuperar el tiempo y eso que pasó. Lo único que puedo decir es perdón, perdón y perdón. Ojalá descanse en paz y pueda encontrar paz en su corazón. No pido que me perdonen, porque si yo estuviese del otro lado capaz pensaría igual que ellos. Pero solo quiero que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto", expresó Thomsen.