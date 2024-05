Qué dijo la madre de Fernando Báez Sosa tras la entrevista que dio Máximo Thomsen

El joven recordó, además, la noche del brutal asesinato. “Era la segunda noche desde que llegamos. Era la primera noche que salimos. Yo llegué borracho al boliche. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías (Benicelli) que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente”.