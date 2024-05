VIDEO. Movilización en contra de los ajustes en discapacidad

Actualmente, los aranceles son uniformes y son establecidos por un directorio que incluye representantes de la sociedad civil, prestadores y organismos del Estado. Según indicó la representante, con el decreto los prestadores terapéuticos podrían no cubrir sus costos. “Nuestros servicios no aumentan; nuestro miedo es que las obras sociales regulen para abajo -advirtió-; en caso de que esto avance, es probable que muchas instituciones tengan que cerrar sus puertas, porque no van a poder sostener los costos. Hablamos de instituciones terapéuticas y educativas, de estimulación temprana, de apoyo a la integración escolar, de educación especial, de centros de día, de hogares y también de centros de formación laboral”.