Malas noticias para Independiente: se cayó la llegada del técnico Nicolás Larcamón

Con lo de Larcamón estancado, los dirigentes barajan otras opciones para el cargo de técnico en Independiente. ¿Cuáles son las opciones? Mauricio Pellegrino, Julio Vaccari y ahora comenzó a circular el nombre de Rubén Darío Insúa, a quien un directivo había sondeado hace dos semanas. “¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de Independiente ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman", comentó Insua en diálogo con ESPN.