El rugby infantil, donde descansa el futuro de la ovalada

"Por lo general, de lo que se habla siempre en los medios es de la competencia de los planteles superiores. Eso es lo que se muestra. Pero todo eso nace con el rugby infantil. Si no se trabaja bien esa base, lo de arriba se empieza a caer con el tiempo. Hay clubes que durante años se enfocaron solamente en el plantel superior y terminaron pagando las consecuencias. Porque los jugadores tarde o temprano envejecen, y si no se ha trabajada como es debido en las divisiones formativas, no tenés cómo reemplazarlos", explica Oscar Sáez, presidente de Comisión de Rugby Infantil de la Unión de Rugby de Tucumán y delegado de Jockey Club.