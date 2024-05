Jeremy Renner reveló los impactantes detalles de su accidente: “Podía ver mi globo ocular con el otro ojo”

Valorar la vida: las reflexiones del actor luego de la increíble tragedia

El actor explicó cómo un acto involuntario se volvió el que demandó mayor esfuerzo. “No sabía que un pulmón había reventado. Solo tenía que respirar, si no lo hacía entonces ya no estaría aquí”. Luego destacó la importancia de no sucumbir al pánico en ese momento: “Para caminar debés poner un pie primero y luego el otro en frente de él, y ya estás caminando. Lo mismo para respirar. Tenía que respirar con toda mi voluntad y luego aspirar el aire dentro nuevamente.”