Cartas de lectores: Doña Tomasa

En esta época, caracterizada por la invasión de la cibernética, cuando la IA está logrando “humanizar” en inteligencia a los robots, a la vez que robotiza y deshumaniza a la civilización, me despertó mucho interés y leí con placer en LA GACETA del domingo 26 la crónica de Doña Tomasa, titulada muy acertadamente “El Ideal de una Justicia distributiva”. Justamente ahora que el libertario cumple con su rutina de viajar a los EEUU sería muy conveniente que pudiera leer la nota, entenderla y llevar copia para los anfitriones con los que piensa reunirse. Se trata de dos de los multimillonarios que han hecho su fortuna gracias a explotar desarrollos de la cibernética. Sobre el particular, impresiona y asusta saber que Microsoft alardea de haber desarrollado una notebook que dispondrá de la IA sin necesidad de conectarse a la red, y que otros fabricantes dispondrán del mismo procesador para competir con Apple, que hasta ahora lideraba el mercado. Esperemos que esta nueva revolución de las PC no contribuya a perturbar el aprendizaje de niños y adolescentes, que ya están suficientemente intoxicados por la adicción a entretenimientos que han reemplazado a la buena lectura y al estudio en libros de texto, causando deterioro en el nivel de educación, conocimientos y cultura que hoy acusan los estudiantes.