La familia de Julia Horn recibió el cuerpo y decidió cremarlo antes de volver a Alemania

La muerte se habría producido en forma contemporánea con la caída, el jueves aproximadamente a las 18, cuando la joven caminaba por un trayecto de descenso de dificultad extrema. “Ha sido una caída de pocos metros, el motivo por el que se cae no lo sabemos, pero se presume que ha sido un resbalón. La cima o el sendero está a 70 metros de donde estaba el cuerpo, o sea que ella ha bajado 50-60 metros y de ahí ha tenido una caída en el descenso. Es muy dificultoso, de dificultad extrema, ese descenso”, explicó uno de los investigadores judiciales. Añadió: “La caída ha sido evidentemente el mismo jueves. Por toda la información, por la antena que toma el celular, eso puede haber ocurrido cuando estaba entrando la luz. No creo que de noche, pero sí alrededor de las seis de la tarde. Es una presunción que no la podemos sostener con datos científicos”. Cuando se les preguntó si la joven agonizó tras la caída, respondieron: “No, se desnucó. Ella tiene un gran golpe en el lado derecho, tiene una fractura de pelvis, pero no tiene ninguna fractura expuesta”.