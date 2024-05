Cano pidió que se investigue el vínculo de narcos con la política en Tucumán

El legislador subrayó la necesidad de una decisión política más firme para combatir el verdadero poder narco. “Podemos detener centenares de transas, pero si no vamos contra los que trafican y blanquean el dinero narco, no habrá límites para el delito. En las elecciones del año pasado, denunciamos que se cambiaban drogas por votos. El poder debe demostrar que no tiene vínculos con quienes siembran muerte en nuestra provincia”, concluyó.