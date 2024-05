La tucumana bicampeona Panamericana de pelota vasca ganó en Buenos Aires a pesar de tener un desgarro

Los desplazamientos son hacia los costados y también para adelante cuando, por ejemplo, el pelotari en posición de zaguero debe buscar una pelota que haya quedado corta. Ahí sufre “Popy” más que en cualquier momento del partido. “Llegaba muy exigida a pegar las pelotas, mi cara lo decía todo”, comentó Pinto. “La verdad que hemos dado todo”, afirmó la jugadora que entrena en el club Frontón Tucumán. “No se vio bonito”, se excusó como si no hubieran tenido motivos como para no jugar bien. “A la gente la tenemos acostumbrada a ver otro tipo de partidos”, aseguró. Por si fuera poco ganaron el título, con contratiempos fuera de la cancha que se le suman al habitual escaso apoyo (Pinto solo tiene beca de la Nación, la indumentaria Alfa y el acompañamiento de las paletas Vasquito). “Fue una semana de locuras. Idas y vueltas. Me volví de Necochea porque mi hijo Stéfano estaba enfermito”, comentó la también mamá de Isabella. Lo que logró en la ciudad de la costa argentina hace dos semanas fue el triunfo en la segunda fecha del Top 4, un calendario que por primera vez organizó la Confederación Argentina de pelota.