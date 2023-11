Juegos Panamericanos: Cynthia Pinto ganó el oro adentro y afuera de la cancha

- Sólo pido salud para ellos. Son la nafta premium de mis entrenamientos. Yo tengo 35 años y mi compañera 38. No somos chicas, somos conscientes de que tenemos que entrenar cada día más y superarnos porque las rivales también se preparan. El objetivo es uno solo y todas vamos en busca de esa medalla. Me encantaría tener una audiencia con las nuevas autoridades. Ya no está el profesor (José) Banegas (ex secretario de Deportes de la Provincia) que fue muy amable conmigo. Sé que son escasas las ayudas económicas para los deportistas. Yo no soy más, ni menos que nadie, pero lo que sí necesito es que estén un poco más pendientes. Me encantaría poder hablar con el Gobernador y explicarle lo difícil que se hace competir en un deporte amateurs; siendo madre y bancándome con sólo una beca de la Nación, que no es mucho porque tengo que costearme de ahí todos los vuelos. La verdad no llego.