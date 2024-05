José María Posse asumió la dirección de la Casa Histórica: "No tengo vínculo político con Bussi"

En respuesta a críticas sobre su designación, Posse fue claro: "No tengo vínculo político con Ricardo Bussi. Me honra que haya sugerido mi nombre, pero no pertenezco a su partido. Responderé a las críticas con hechos, no con palabras". Subrayó su vasta trayectoria de 40 años como investigador y difusor de la historia y cultura tucumana, destacando su trabajo en la "Ruta del Azúcar" y el "Camino de la Independencia".