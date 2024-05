Referentes sociales critican las 2.000 toneladas de mercadería para comedores retenida en Tucumán

Gabriela Leguizamón, de La Dignidad Confluencia, relató que, en el caso de la organización que lidera, antes asistía a unas 3.000 personas en Tucumán; pero ahora llegan a unas 300 o 400. “Eso está pasando en todo el país”, lamentó. Por ello, consideró “gravísimo que estén dejando que las ratas se coman la harina y el pan”. La dirigente contó que, cuando concurrió con otros dirigentes a los depósitos de Tafí Viejo, encontraron los alimentos “tirados con plásticos”. “Nos sacaron rapidísimo”, afirmó. Y describió el impacto que genera esta situación. “Cada niño que no ha merendado es una pancita vacía que de noche no duerme, o que al otro día se duerme en clases o directamente no va a la escuela”, expresó.