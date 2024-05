¿Cuál fue la implicación de Galarza en el filme "Nahir" y cuándo podría salir en libertad?

Diversos portales del país indicaron que Nahir Galarza habría cobrado USD 50.000 por ceder los derechos de su historia. Además, la joven habría estado de acuerdo con que Valentina Zenere sea la quien la interprete en la ficción. Según detalló la actriz, que saltó a la fama tras su participación en la serie Élite y hoy reside en España, no pudo contar con la posibilidad de conocer personalmente a la protagonista. “A ella no la vi. La idea era conocerla antes del rodaje, pero, al final, no se dio. Siempre me gustó la idea. Tampoco pude hablar con los otros miembros de su familia”, afirmó.