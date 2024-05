El estreno de la película de Nahir Galarza reaviva el debate sobre el caso

En 2022, Nahir Galarza acusó a su padre de haber cometido el asesinato. Si bien finalmente la imputación no prosperó en la Justicia, el hecho es detallado con claridad en la película, lo que generó cierta confusión. “Después de ver la película quedé con más dudas que antes. ¿Fue ella o fue el padre?¿ Quién mató al ‘pibe loco’ que tenía de novio?”, preguntó la cuenta @Chynitaraza. Las respuestas al tuit no tardaron en llegar: “no vi la película, pero la mató ella y el ‘pibe’ no estaba loco. Hay que leer el expediente judicial, no creer lo que expone una película, es solo un entretenimiento”, advirtió @CarlosAriel0373.