Cartas de lectores: Asuntos pendientes en materia turística

El día 13/04/2018, la editorial tituló “Asuntos pendientes en materia Turística”. Hace pocos días, las autoridades de la Municipalidad de Monteros, publicaron que proyectan a Ibatín, como atractivo turístico, coincidente con la proximidad de un nuevo aniversario de su primera fundación (31/05). Oportunamente envié y se publicó una carta felicitando a tan prestigioso diario por tan importante editorial. Han transcurrido seis años y es poco o casi nada lo hecho para rescatar del olvido. La entrada principal en León Rougés, que sería el portal para llegar al monumento, es tristemente célebre por el estado de abandono. Los 7 km. de camino enripiado son mejorados relativamente unos días antes de los festejos. De cartelería ni hablar; se me ocurre con mucho respeto que las autoridades pertinentes no conocen provincias como Mendoza o Córdoba, por nombrar las que yo visité hace un tiempo, que crearon una infraestructura que incluye: red vial, hotelería, servicios eficientes puestos a disposición del paisaje, de las producciones cultural, industrial, agrícola y fundamentalmente del medio ambiente. Lamentablemente, las centenarias poblaciones más cercanas no tienen cloacas ni plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos; las aguas servidas y malolientes son el triste paisaje que reciben a los visitantes.