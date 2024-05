Los escandalosos audios de la ex novia de Cristian Castro: "Es un gordo sucio"

“Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor, disfrute del dolor y quiera destruir”, agregó criticando a quien filtró sus mensajes. Para finalizar, abrió su corazón y aseguró: “Agradezco haber conocido a una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”. “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí”, señaló.