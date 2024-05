La historia de Pedro Chambilla: una vida por y para San Martín de Tucumán

La jubilación de Chambilla llegó en 2021. “Los últimos meses no iba al club por la pandemia y después se jubiló”, dijo Pedro José, quien contó que no pisa las instalaciones de la institución desde 2022. “La última vez que fue al complejo fue para la inauguración de la biblioteca a la que le pusieron su nombre. Asistieron un montón de los jugadores de Primera, uno de los que estaba era Tino Costa. Ahora no va a la cancha por sus problemas de salud que le impiden estar cómodo en el estadio”, completó su hijo.